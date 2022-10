Były dyplomata Kremla: Putin poświęci nawet 20 milionów żołnierzy, by wygrać

Opinię taką wyraził w wywiadzie dla Sky News rosyjski dyplomata na uchodźctwie, Boris Bondariew. Rosjanin w maju zrezygnował z doradzania stałej misji Rosji przez Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Decyzję podjął w geście protestu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę, którą uznał za bezsensowną i niepotrzebną.

Bondariew: Putin poświęci miliony

W wywiadzie Bondariew ocenił dwie dekady rządów Putina jako "bardzo szczęśliwy" okres dla tego polityka, który ma właśnie dobiegać końca. Jego zdaniem, rosyjski prezydent "nie jest mądry, ma po prostu szczęście".

Były rosyjski dyplomata wyraził swoją opinię na temat determinacji obecnego prezydenta Rosji w dążeniu do pokonania Ukrainy.

– Nie powinno być co do tego żadnych złudzeń. Poświęci 10 lub 20 milionów Rosjan tylko po to, by wygrać tę wojnę. By wymordować wszystkich Ukraińców. Bo to jest kwestia zasad. Stawką dla niego jest polityczna egzystencja. Trzeba to zrozumieć – jeśli przegra wojnę, to będzie dla niego koniec – powiedział Bondariew.

Wicepremier Ukrainy: Nie wracajcie na zimę

We wtorek wicepremier Ukrainy i jednocześnie minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Iryna Wereszczuk zaapelowała do ukraińskich uchodźców, by nie wracali do kraju na zimę. – Proszę, żebyście nie wracali, musimy przeżyć zimę – powiedziała minister. – Niestety sieci nie przetrwają, widzicie, co robi Rosja. Jeśli jest okazja zostać, to spędźcie zimę za granicą – powiedziała polityk.

Powodem tego apelu jest znaczące uszkodzenie energetycznych sieci przesyłowych. Przeprowadzone w ostatnich dniach ataki rakietowe sił rosyjskich i na infrastrukturę krytyczną Ukrainy uszkodziły ponad 400 obiektów w 16 regionach Ukrainy. Są wśród nich dziesiątki ośrodków energetycznych – przekazała agencja Ukrinform.

Przypomnijmy w tym kontekście, że z powodu rosyjskich ostrzałów Ukraina ograniczyła zużycie energii elektrycznej w całym kraju. Decyzja taka została podjęta po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji.

