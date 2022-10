"Chcę zapewnić, że mi nie odbiło". Tusk zapowiada wyborcze zwycięstwo

Jak wskazują wyniki opublikowanego w poniedziałek sondażu "Barometr Opinii" wykonanego przez Kantar Public, gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, wygrałaby je Platforma Obywatelska. W sondażu PO zanotowała 31 proc. głosów, a PiS 28. W badaniu nie wzięto pod uwagę wyborców niezdecydowanych.

Tusk: Wygramy wybory

Przyszłoroczne wybory do Sejmu były jednym z tematów poruszonych przez Donalda Tuska podczas spotkania w Ostrowie Wielkopolskim.

– Mamy dzisiaj wszyscy powód do satysfakcji, i od tego chcę zacząć. Chciałem wam wszystkim podziękować za to, że od kilkudziesięciu godzin wszyscy w Polsce wiedzą, że to, co rok temu wydawało się niemożliwe, dzisiaj jest w zasięgu ręki. My naprawdę wygramy te wybory – powiedział Donald Tusk.

– Chciałem od razu wszystkich uspokoić. Oczywiście ten sondaż, który wydaje się sondażem przełomowym, daje powód do satysfakcji, także mi osobiście. Ale chcę was zapewnić, że mi nie odbiło. I do wszystkich tych, którzy pracują razem ze mną, którzy nas wspierają, którzy wierzyli zawsze, albo wierzą od niedawna, że zmiana w Polsce jest możliwa, tych wszystkich proszę o jedno: żebyśmy dalej ciężko pracowali. Żeby nikt nie uznał, że jest sprawa załatwiona. Mamy powód do satysfakcji, wszystko idzie zgodnie z planem, nie tylko wy jesteście świadkami, ja wiele, wiele miesięcy temu powiedziałem, że tej jesieni chcemy przekroczyć 30 procent i że przed ostateczną rozgrywką chciałbym, żeby PO, Koalicja Obywatelska stała się niekwestionowanym liderem sondaży. Ale nic nie jest gwarantowane, wszystko jest w naszych rękach, ale nikt nam niczego za darmo nie da – powiedział lider PO.

Lider PO o sondażu CBOS

Polityk przywołał także opublikowany we wtorek sondaż CBOS, z którego wynika, że zaledwie 26 proc. badanych zalicza się do grupy zwolenników rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Wzrosła natomiast liczba przeciwników obozu rządzącego.

– Trudno podejrzewać tę pracownię o sympatię do mnie albo opozycji i według tego badania rząd Morawieckiego cieszy się poparciem rekordowo niskim w historii tej ekipy, ale też rekordowo niskim jeżeli chodzi o całą Europę, 26 procent mu zostało. 26 procent Polek i Polaków pozytywnie dzisiaj myśli o tym rządzie i ja się nie dziwię. Jak wiecie, dużo jeżdżę po Polsce. Spotykam się z ludźmi i to bardzo często z ludźmi, którzy mają powód do smutku, do rozżalenia, do takiej zwykłej ludzkiej złości – powiedział Donald Tusk.