"Draniu, będziesz odpowiadał". Poseł zadał Jakubiakowi proste pytanie

W sieci opublikowano nagranie z zajścia na Nowogrodzkiej. Mężczyzna próbował wedrzeć do siedziby PiS. Zatrzymała go policja. Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Młody mężczyzna chciał wedrzeć się do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie. Krzyczał, że chce spotkać się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i wdał się w szarpaninę z ochroniarzem. Nikt nie odniósł obrażeń.

Wśród użytkowników Twittera pojawiły się liczne komentarze, że całe zajście mogło być ustawione. Inni internauci zwracają natomiast uwagę m.in. na rosnącą agresję spowodowaną przez polityków i media. Przywoływana jest w tym kontekście sprawa morderstwa dokonanego przez Ryszarda Cybę.

Jakubiak: Tusk, Ty draniu

Zdarzenie w siedzibie PiS stało się zarzewiem agresywnej wymiany zdań byłego polityka Kukiz’15 i Konfederacji Marka Jakubiaka z posłem Lewicy Tomaszem Trelą.

Jakubiak powiązał prawdopodobnie całe zdarzenie z Donaldem Tuskiem "Ty draniu. będziesz odpowiadał za szczucie Polaków na siebie" – napisał niedługo po tym, jak portal tvp.info opublikował w sieci nagranie z monitoringu pokazujące fragment zajścia na Nowogrodzkiej. Jakubiak nie sprecyzował, w jaki konkretnie sposób Tusk będzie "odpowiadał".

twitter

Trela: Ile pan musi wisieć na klamce prezesa?

Komentarz pod jego postem zamieścił poseł Trela. "Ile pan musi wisieć na klamce prezesa, ile pan tygodni musi się podlizywać, ile dni na wycieraczce siedzieć, żeby pana wzięli na listy wyborcze? Tylko wprost, bez ściemniania?" – zapytał.

Jakubiak odpowiedział, że to Trela ma doświadczenia wiszenia u klamki u Włodzimierza Czarzastego. "Cieniasie wysil się trochę" – napisał.

"Panie cienias, moje doświadczenie, to 23 lata w jednej partii, a pan? Turysta polityczny?" – przypomniał Trela.

"Chodzi o to, że meduza bez mózgu żyje 250 mln lat więc środowisko jest ważne, ale nie aż tak" – napisał dalej Jakubiak.

twittertwitter