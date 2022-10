"Chcą zagłodzić Polskę". Suski ostro o UE

Marek Suski, poseł PiS i przewodniczący sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, komentował na antenie Radia Plus spór na linii Warszawa-Bruksela w sprawie unijnych funduszy dla Polski.

– To nie jest konflikt rządu z Brukselą, tylko konflikt z opozycją, która wykorzystując unijne struktury blokuje środki dla Polski. To tak naprawdę niemiecka ręka – mówił polityk. – A ponieważ Niemcy wspierają opozycję, to ten "opposition fuhrer" wspierany przez Niemcy, życzą mu, aby wrócił na fotel premiera – dodał polityk wskazując na zdjęcie Donalda Tuska.

Suski: Wolność albo pieniądze i złota klatka w UE

– Wykorzystują te środki, zmuszając Polskę do takiego poddaństwa wobec Niemiec. I to ma być mechanizm, który przymusi Polaków: chcecie, to będzie albo biednie, ale wolno albo złota klatka – dodał poseł.

Kiedy dziennikarz stwierdził w odpowiedzi, że Polska ma wybór – musi wprowadzić zmiany w systemie sądownictwa, albo nie otrzyma funduszy, Suski podkreślił: "Sądownictwo nie działało i nie działa należycie. Działa słabo i nie widać rewelacyjnej poprawy".

– Wielu sędziów się stara, ale wielu współpracuje z opozycją. Pewnych rzeczy się cofnąć nie da, poza tym nie wierzę, że chodzi o paru sędziów, jeden gwałciciel drugi złodziej. Praworządność polega na tym, że prawi ludzie powinni być sędziami, a nie taki, który zgwałcił koleżankę, albo przepisał na siebie pieniądze klienta. Domagają się przecież przywrócenia wszystkich, hurtem – mówił poseł.

– Ja po prostu nie wierzę UE. Oni wcale nie chcą doprowadzić do porozumienia. Chcą po prostu zagłodzić Polskę. Nie wiem czy nie będzie (pieniędzy z UE - red.), mam nadzieję że będzie. Bo to by oznaczało w gruncie rzeczy koniec UE – dodał polityk.

