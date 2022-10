Nie ma powodów do ekscytacji książką Kanta. Gliński wyjaśnia

Pojawiły się bowiem głosy, że książka, którą prezydent Francji wręczył papieżowi, miała zostać skradziona z Lwowa w czasie II wojny światowej.

Gliński: To nie strata wojenna

Do całego zamieszania odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych wicepremier Piotr Gliński.

Polityk poinformował, że książka I. Kanta ofiarowana przez prezydenta Macrona papieżowi Franciszkowi wbrew twierdzeniom niektórych mediów nie jest polską stratą wojenną. Jak zaznaczył, potwierdziły się w tym zakresie przewidywania ministerstwa kultury – że dzieło to nie jest polską stratą.

Macron wręczył papieżowi książkę Kanta

Cała sprawa rozpoczęła się od wizyty Emmanuela Macrona w Watykanie. Jego spotkanie z papieżem Franciszkiem dotyczyło wojny na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej. Była to trzecia wizyta prezydenta Macrona w Watykanie. Poprzednio szef francuskiego państwa był tu w czerwcu 2018 i w listopadzie 2021 roku.

Macron ofiarował papieżowi Franciszkowi francuskie wydanie książki Emmanuela Kanta "O wiecznym pokoju" z 1795 r., zaś Ojciec Święty prezydentowi – główne dokumenty swego pontyfikatu i medal przedstawiający bazylikę św. Piotra.

To właśnie prezent od Macrona wywołał poruszenie w Polsce, ponieważ na pierwszej stronie książki widnieje pieczęć "Czytelnia Akademicka we Lwowie". W sieci pojawiły się komentarze, że książka mogła zostać skradziona z polskich zbiorów w czasie II wojny światowej, co zdementował minister Gliński.