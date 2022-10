"1933 rok się kłania". Ogórek: Tusk wkracza na tę samą drogę

W sieci opublikowano nagranie z zajścia na Nowogrodzkiej. Mężczyzna próbował wedrzeć do siedziby PiS. Zatrzymała go policja. Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Młody mężczyzna chciał wedrzeć się do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie. Krzyczał, że chce spotkać się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i wdał się w szarpaninę z ochroniarzem. Nikt nie odniósł obrażeń. Po kilku godzinach portal tvp.info opublikował w sieci nagranie z monitoringu pokazujące fragment zajścia na Nowogrodzkiej.

Wśród użytkowników Twittera pojawiły się liczne komentarze, że całe zajście mogło być ustawione. Inni internauci zwracają natomiast uwagę m.in. na rosnącą agresję spowodowaną przez polityków i media. Przywoływana jest w tym kontekście sprawa morderstwa dokonanego przez Ryszarda Cybę.

"1933 rok się kłania"

Zdarzenie było komentowane w programie "W tyle wizji" na antenie TVP Info. W pewnym momencie dziennikarka Magdalena Ogórek wygłosiła krótki, zaskakujący monolog. Fragment z jej wypowiedzią szybko obiegł Twittera.

– Tak to niestety jest, jak nienawiść wygrywa z miłością. Jak nienawiść wygrywa z brakiem programu. Jak góruje nad kompletną pustką i brakiem treści, którą trzeba czymś wypełnić. Niestety historia widziała już takie przykłady. 1933 rok się kłania, kiedy to dehumanizowano, odsądzano od czci i wiary – powiedziała była kandydatka z ramienia SLD na urząd prezydenta.

Ogórek: Tusk wkracza na tę samą drogę

– W tym momencie Donald Tusk i Platforma Obywatelska bardzo mocno multiplikując przekaz nienawiści, wkracza na tę samą niebezpieczną, nienawistną drogę. Niestety sekunduje im telewizja komercyjna, dehumanizując dziennikarzy Telewizji Publicznej, nazywając nas telewizją rządową, telewizją reżimową. Bardzo często wskazując też nas jako przykład tych, którzy powinni zostać zaatakowani – powiedziała Ogórek.

