Gdzie podziało się prawie 1,5 mld złotych, czyli kulisy zniknięcia pieniędzy

Gdzie podziało się prawie 1,5 miliarda złotych, czyli kulisy zniknięcia pieniędzy artystów zrzeszonych w Cepelii – Centralnym Związku Spółdzielczości Rękodzieła Artystycznego i Ludowego.

Co stało się z atrakcyjnymi nieruchomościami w centrach największych miast, ośrodkami wczasowymi i innymi składnikami majątku spółdzielców? Dlaczego pieniądze z likwidacji Cepelii trafiły do Fundacji Cepelia zamiast do spółdzielców, którym się należały? Jak to możliwe, że fundacja, do której trafiło ponad miliard złotych, została postawiona w stan likwidacji? Jak działa Krajowa Rada Spółdzielcza, która przejęła nadzór nad likwidacją Cepelii? Dlaczego kolejni likwidatorzy byli odwoływani, a likwidacja majątku Centralnego Związku trwa od 32 lat i nie wiadomo, kiedy się zakończy?

