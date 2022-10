Leszczyna: Mamy za dużo pieniędzy i ludzie mają oszczędności

Posłanka PO, była wiceminister finansów, Izabela Leszczyna komentowała w Radiu ZET obecną sytuację gospodarczą w Polsce.

Polityk opozycji odniosła się m.in. do wypowiedzi minister finansów Magdalena Rzeczkowska na temat waloryzacji "500 plus" do 800 złotych. Polityk stanowczo stwierdziła, że rząd PiS "absolutnie nie planuje" takich ruchów..– Oczywiście, że mamy spowolnienie gospodarcze nie dyskutujemy z tym. Sytuacja jest trudna, jest szereg wyzwań – tłumaczyła w czwartek szefowa resortu finansów.

Leszczyna: Polska niewiarygoda dla rynków finansowych

– Pani minister Rzeczkowska powinna wsłuchać się w opinie makroekonomistów, byłych prezesów NBP, byłych członków RPP, byłych ministrów finansów. Oni wszyscy mówią jednym głosem, obojętnie, czy są z lewicy, prawicy czy centrum – komentowała działania szefowej resortu finansów Leszczyna.

– Polska jest krajem niewiarygodnym dla rynków finansowych i tu premier Tusk miał 100 proc. rację mówiąc, że to bardzo niebezpieczne – podkreślała posłanka PO.

– W zeszłym roku koszt obsługi długu to był niecały 1 proc. PKB, a w przyszłym roku – według rządu – to będzie 66 mld, ale ekonomiści wyliczyli, że min. 75 mld. Właściwie moglibyśmy sfinansować dwa lata 500+, a musimy zapłacić na rolowanie długu – dodała polityk.

"Mamy za dużo pieniędzy i ludzie mają oszczędności"

Była wiceminister finansów stwierdziła dalej: "Dziś bank centralny Polski powinien wypuścić obligacje inflacyjne, które ściągnęłyby z rynku pieniądze".

– Jak się doprowadziło do inflacji 17 proc., to ona nie spadnie w ciągu 3 miesięcy, ale to byłaby perspektywa – podkreśliła Leszczyna.

– Ciągle mamy różnicę między popytem, a podażą, mamy za dużo pieniędzy i ludzie mają oszczędności, widzą, że one topnieją. O 20 proc. stopniały w ciągu roku – mówiła dalej posłanka. – Gdyby mogli je zainwestować w papiery wartościowe, to te pieniądze odpłynęłyby z rynku – dodała polityk.