"Plastikoza i zniczoza". Racewicz zadowolona z drożyzny

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, aby uporządkować groby bliskich. To oznacza zakup zniczy i kwiatów, które podobnie jak większość produktów, są w tym roku znacznie droższe. Powód jest prosty – rekordowa inflacja

Choć dla zdecydowanej większości Polaków inflacja to powód do zmartwień, to prezenterka Polsat News Joanna Racewicz postanowiła spojrzeć na tę kwestię inaczej. – Chce powiedzieć dzisiaj, że jakoś przewrotnie cieszę się z drożyzny w przycmentarnych sklepach. Bo to może sprawi, że nie będziemy szaleć z plastikozą, zniczozą i tego typu śmieciozą – stwierdziła w relacji na Instagramie.

Polacy nie rozumieją sensu Wszystkich Świętych?

Joanna Racewicz nie szczędziła także gorzkich słów wobec Polaków, którzy – jej zdaniem – w obliczu zbliżającego się święta skupiają się głównie na tym, by kupić jak najwięcej zniczy i wiązanek, zapominając, jaki jest sens uroczystości.

– Przyznam szczerze, że to jest moja opinia, można się z nią nie zgadzać. Jestem głęboko przekonana o tym, że cały nasz "wszystkoświętowy" blichtr kompletnie na nic, że więcej w tym ścigania się z tym, kto postawi więcej niż faktycznie pamięci – podsumowała gorzko dziennikarka.

Inflacja bazowa we wrześniu. Są nowe dane NBP

W sierpniu 2022 roku inflacja bazowa w Polsce w ujęciu rocznym wynosiła 9,9 proc. rok do roku. W oficjalnych danych za wrzesień bieżącego roku konsensus rynkowy wyniósł 10,7 proc. rok do roku – przekazało w poniedziałek, 17 września 2022 roku ISBnews.pl.

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował także w komunikacie, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła we wrześniu tego roku 17,8 proc. w ujęciu rocznym wobec 16,7 proc. w sierpniu br. Natomiast inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 13,6 proc. we wrześniu wobec 12,6 proc. w sierpniu. Ponadto, inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 12,9 proc. we wrześniu wobec 12,3 proc. w sierpniu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł z kolei 17,2 proc. rok do roku we wrześniu 2022 roku wobec 16,1 proc. rok do roku w sierpniu. "Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" – wyjaśnił polski bank centralny w oficjalnym oświadczeniu, cytowanym przez ISBnews.pl.