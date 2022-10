Za życiem, a nawet przeciw

Najprościej tę nominację można streścić jako kolejne harmonijne połączenie dwóch opcji preferencyjnych: na rzecz ubogich i na rzecz globalnego establishmentu. Jednak ta doradczyni wielu lewicowych instytucji na świecie to nie tylko jedna z ulubionych ekonomistek Ojca Świętego. W ostatnim czasie Mariana Mazzucato zasłynęła z emocjonalnych reakcji przeciw orzeczeniu Dobbs vs. JWHO, w którym Sąd Najwyższy USA przywrócił amerykańskim stanom prawo do ochrony nienarodzonych. Demonstracyjnie solidaryzowała się z radykalnie aborcyjnymi deklaracjami Roberta Reicha, byłego ministra prezydenta Clintona, szkockiej premier Nicoli Sturgeon, antyreligijnej publicystki Any Kasparian, senator Elizabeth Warren.