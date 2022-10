Dwaj Panowie G: Projekt ustawy "Koryto+" bez matek i ojców

Ostatni taki przypadek odnotowaliśmy, kiedy nikt nie chciał na siebie wziąć odpowiedzialności za zorganizowanie w Warszawie konferencji antyirańskiej.

Partyjne doły fatalnie przyjęły program „Koryto+”, to znaczy plan ustawowego przytrzymania spółek Skarbu Państwa także po ewentualnej przegranej w wyborach. Niby powinno być odwrotnie, entuzjazm, bo to zawsze nadzieja na robotę, ale doły odebrały niezrealizowany plan inaczej i zaczęły wydzwaniać do Warszawy. Żeby dopytać, czy góra uważa, iż klęska jest nieuchronna i szykuje sobie spadochrony, a zwykłym działaczom biada.