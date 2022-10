Za wszelką cenę

Ich spotkanie nie jest jednak przypadkowe, obaj coś ukrywają: pierwszy to były więzień, który powtarza, że „nie robi już w przemocy”, drugi szykuje się do ucieczki z kraju pod fałszywym nazwiskiem. To początek gry w kotka i myszkę: rzekomy uciekinier prowadzi zaś nowego znajomego w pułapkę. Kto i dlaczego ją przygotował, w jaki sposób się zatrzaśnie – o tym reżyser Thomas M. Wright opowiada przez dwie godziny thrillera „Nieznajomy”, jednego z najlepszych kryminałów, jakie trafiły na nasze ekrany w