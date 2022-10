Kosma Złotowski: To nie wojna, to rosyjski terroryzm

KAROL GAC: Na Twitterze napisał pan, że „to jeden z najtrudniejszych momentów naszej historii. Rzeczywiście jest aż tak źle?

KOSMA ZŁOTOWSKI: Z pewnością kumulacja kryzysów i wyzwań, z którymi musimy się mierzyć w ostatnich miesiącach, przypomina przełom lat 30. i 40. XX w. To, jak zakończy się wojna na Ukrainie i czy rosyjski imperializm zostanie powstrzymany tak jak sowiecki w 1920 r., zaważy na przyszłości Polski. Na szczęście, inaczej niż wtedy, wsparcie dla ofiar brutalnej agresji jest solidne i wydaje się trwałe. Jeszcze w 2014 r. świat na wojnę zareagował podobnie jak w Monachium w 1938 r., ale to, co obserwujemy od lutego, napawa ostrożnym optymizmem, że historia nie zawsze się powtarza.

Z drugiej strony propozycja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, by uznać Rosję za państwo terrorystyczne, została początkowo odrzucona przez większość frakcji w Parlamencie Europejskim. Ostatecznie doszło do jej przyjęcia, ale niesmak pozostał.

Rzeczywiście, nasza propozycja została odrzucona przez Konferencję Przewodniczących grup politycznych, która decyduje o porządku obrad. Zgłosiliśmy ją jednak jeszcze raz na początku sesji plenarnej w październiku i w głosowaniu nasz postulat uzyskał większość. Nie poprali go głównie Zieloni i socjaliści. To pokazuje różnice w postrzeganiu Rosji między szefami poszczególnych frakcji a większością posłów. Dowody na rosyjskie zbrodnie na ludności cywilnej są niepodważalne i nie można ich zignorować. To nie jest wojna, ale rosyjski terroryzm państwowy, którego celem jest zniszczenie Ukrainy i eksterminacja całego narodu.

Tylko czy nadal część polityków i państw nie liczy po prostu na reset w relacjach z Rosją?

Reset to w obecnej sytuacji scenariusz niemożliwy, ale są państwa, które z pewnością chcą przeczekać wojnę i unikają jednoznacznych deklaracji czy wysłania wsparcia w postaci sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Są tego różne powody. Niemcy liczą np. na to, że kiedy opadnie już kurz bitewny, wówczas jako pierwsze będą mogły wrócić do „buisness as usual” z Rosją, czyli do kupowania tanich surowców.