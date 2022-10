Zmiana czasu jak u Barei

Najprostsza odpowiedź brzmi: nie ma żadnego. O tym, że zmiana czasu w XXI w. jest już kompletnie bez sensu, wiadomo od lat. Manipulowanie przy zegarku nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Co więcej, według Włoskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej pozostawienie czasu letniego na stałe przyniosłoby 500 mln euro oszczędności. Z kolei Japończycy wyliczyli, że stosowanie wyłącznie czasu letniego może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i prowadzić do dużych oszczędności. Do tego zmiany czasu powoduje wiele mniej lub bardziej groźnych dolegliwości dla zdrowia (zarówno psychicznych, jak i fizycznych).