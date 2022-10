Elektrownia atomowa w Polsce. Warzecha: Możemy mieć na karku Komisję Europejską

W piątek Premier Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, kto wybuduje pierwszą elektrownię atomową w Polsce. Będzie to amerykańska firma Westinghouse.

Zgodnie z zapowiedzią premiera, w najbliższą środę Rada Ministrów podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę.

Decyzję ws. wyboru wykonawcy, który zajmie się budową elektrowni, skomentował publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Wybór Westinghouse'a nie jest zaskoczeniem. Natomiast za moment, z powodu trybu wyboru i przygotowanych pod jednego oferenta warunków, możemy mieć na karku Komisję Europejską" – tłumaczy dziennikarz.

twitter

"Powtórzę: jeśli Amerykanie mają pewność, że kupimy wszystko zawsze przede wszystkim od nich, to dlaczego mieliby nas nie traktować jak swojej kolonii?" – dodaje Warzecha.

Decyzja Polski ws. elektrowni atomowej

23 października polska delegacja, w skład której weszli wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, udali się do Waszyngtonu, aby tam spotkać się z sekretarz USA do spraw energii Jennifer Granholm.

Podczas spotkania omówiono szczegóły ewentualnej współpracy z Amerykanami przy budowie elektrowni atomowej w Polsce. Jak nieoficjalnie donosiły media, wykonawcą miała zostać firma Westinghouse Nuclear. Piątkowy wpis premiera Morawieckiego potwierdził te informacje.

Elektrownia w Lubiatowie

Przypomnijmy, iż pierwsza elektrownia atomowa w naszym kraju stanie w Lubiatowie, wsi w północnej Polsce, położonej w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Choczewo.

Co ważne, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 roku, a w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Czytaj też:

Elektrownia atomowa w Polsce. Głos zabrała wiceprezydent USACzytaj też:

Media: Sasin i Moskwa lecą do USA. Ostatnie ustalenia ws. elektrowni atomowej