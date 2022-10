Znamienny przypadek Liz Truss

Dziś może się już z medialnego punktu widzenia wydawać nieświeża, skoro zastępuje ją Rishi Sunak. Nawiasem mówiąc, kilka miesięcy wcześniej to Sunak udzielił konserwatywnemu magazynowi „The Spectator” wywiadu, w którym bardzo krytycznie mówił o bezzasadnej oraz nieopartej na jakichkolwiek analizach polityce lockdownów, prowadzonej przez Borisa Johnsona. To było jednak w innej rzeczywistości politycznej, bo teraz w wyścigu do fotela lidera torysów Johnson wycofał się właśnie na rzecz Sunaka.