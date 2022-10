Test "Do Rzeczy": Motorola Edge Neo

Motorola Edge 30 Neo to pierwszy model tej marki, który powstał we współpracy z amerykańskim Instytutem Koloru Pantone, specjalizującym się w kolorach dla projektantów mody oraz dla marek na całym świecie. Osoby kochające modne rzeczy mogą więc radować wzrok znaczkiem Pantone na pleckach obudowy wraz z próbnikiem koloru, co ułatwia dobór do smartfona pozostałych elementów garderoby (do wyboru są cztery barwy, w tym kolor roku 2022: Very Peri). Producent tradycyjnie dołącza w zestawie przezroczyste etui. Przód smartfona pokryty został szkłem Gorilla Glass 3. Ramki są bardzo wąskie, dzięki czemu przy