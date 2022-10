Kulinarne zaduszki

Tego dnia bowiem nestor rodu, czyli dziadek Józef, ojciec naszej mamy, miał urodziny. Urodzony na Kresach Wschodnich przywiązywał dużą wagę do celebrowania tej uroczystości. Tradycją było, że najpierw ok. godz. 11 szliśmy na cmentarz w Bytomiu, gdzie leżeli jego rodzice, a później całą rodziną, która licznie spotykała się przy ich grobie, szliśmy do nas na przyjęcie urodzinowe.