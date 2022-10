Ten sam wirus?

Nie mówiąc już o podjęciu decyzji, że szczepienia nie mogą być narzucane, nie może od ich faktu zależeć jakikolwiek dostęp do czegokolwiek, a także że uczęszczanie dzieci do szkoły nie może być uzależnione od faktu zaszczepienia.

Szczególnie to ostatnie to wynik wielkiego poruszenia w USA, które nastało niedawno, gdy CDC, odpowiedzialna za zarządzanie pandemią, przegłosowała decyzję o włączeniu szczepionki covidowej do corocznego kalendarza szczepień obowiązkowych dla uczniów. W tej sprawie szykuje się przesilenie i przeciąganie liny pomiędzy władzami federalnymi a stanowymi. Jak wiemy, różne