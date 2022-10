Nie za mądry

No i wywołał niepokoje Kant Immanuel dziełem „Projekt wiecznego pokoju”. Stop. W zasadzie to Macron wywołał, robiąc z niej prezent dla papieża. Stop. Książka okazała się zabytkowa i opieczętowana stemplem „Czytelnia Akademicka we Lwowie”. Stop. Stempel jest nieprzekreślony, co wskazuje, że nie została oficjalnie wypisana z księgozbioru. Stop. Jeśli nie została oficjalnie wypisana, to domniemywać można, że po prostu ją ukradziono. Stop. Dawanie kradzionej książki przez prezydenta Francji