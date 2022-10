"To jest po prostu obrzydliwe". Czarzasty oburzony zachowaniem Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kontynuuje spotkania z wyborcami w kolejnych miastach. Podczas wystąpień m.in. w Jedliczu i Radomiu polityk ponownie zabrał głos w sprawie konfliktu ideologicznego, który ma miejsce w Polsce, oraz ideologii LGBT.

– Chodzi o to, żeby to było w ramach zdrowego rozsądku, żeby się chłopcom nie kazano przebierać za dziewczynki w przedszkolach i vice versa – stwierdził Jarosław Kaczyński. – My nie chcemy takich zjawisk jak 12-latki, które ogłaszają się lesbijkami. Jak stwierdzenia, żeby każdy z państwa mógł oświadczyć, że jest innej płci, niż jest – mówił Kaczyński w Jedliczu.

Halicki: Związki partnerskie, a potem śluby

O wypowiedzi prezesa PiS nt. ideologii LGBT zapytana została – w programie "6. Dnia Tygodnia w Radiu ZET" – Anna Zalewska. Europosłanka tłumaczyła, że Kaczyński krytykując polityków promujący lewicowe poglądy, "podkreśla, że jesteśmy krajem demokratycznym i wolnym".

– Ten rechot jest obrzydliwy. Nawet nie chcę go komentować – stwierdził natomiast, odnosząc się do wypowiedzi prezesa PiS, europoseł PO Andrzej Halicki.

Polityk, nawiązując do wypowiedzi Donalda Tuska o tzw. małżeństwach jednopłciowych, stwierdził: "Związki partnerskie, a potem śluby. (…) Ważne jest, żeby to prawo było stabilne, a budując konfrontację dwóch radykalnych stron do żadnego rozwiązania nie dojdziemy".

Czarzasty oburzony słowami Kaczyńskiego

Krytycznie słowa Kaczyńskiego skomentował także lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Śmianie się z ludzi i dzielenie ludzi jest ohydne. Mówienie o kimś, kto jest inny, kto inaczej myśli ode mnie w ten sposób: "jesteś taki i taki, hue, hue". I ta sala, obrzydliwa sala, która powtarza to bezmyślnie, to jest ciąg dalszy dzielenia narodu – mówił polityk.

– Potępiam to wszystkimi swoimi myślami – dodał Czarzasty. – Zapominacie, że po takich wypowiedziach i po robieniu takiej atmosfery młodzi ludzie tracą życie, popełniają samobójstwa. To jest po prostu obrzydliwe – tłumaczył lider Lewicy.

– Wie panie, ile osób popełniło samobójstwo, którzy tego ciśnienia, tego "hue, hue, hue" obrzydliwego nie znoszą psychicznie, rzucają się z mostów, wieszają się. I to dla was jest mile? – dodał Czarzasty, zwracając się do Zalewskiej.

