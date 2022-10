Premier Morawiecki: Pracujemy, by zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom

29 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Węglowego pod przewodnictwem szefa rządu.

Jak poinformowała KPRM, spotkanie dotyczyło wdrażania mechanizmu redystrybucji węgla przez samorządy, a także miało na celu podsumowanie stanu przygotowań przed wejściem w życie nowych przepisów.

Sejm przyjął ustawę

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie przegłosowali ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej, w ostatni czwartek Senat przyjął ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Według projektu, gminy, spółki i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów w cenie 1,5 tys. złotych za tonę i sprzedawać go mieszkańcom w cenie nieprzekraczającej 2 tys. złotych za tonę. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów.

Zgodnie z założeniami, gmina ma prawo powierzyć innym podmiotom zawarcie umowy sprzedaży węgla. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zmienić plan dochodów i wydatków budżetu gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy.

Bezpieczeństwo rodzin

Po sobotnim spotkaniu Komitetu Węglowego, premier Mateusz Morawiecki umieścił wpis na portalu społecznościowym Facebook. Odniósł się w nim do "bezpieczeństwa Polaków". "Cały czas pracujemy nad tym, by zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom, ale także szkołom, przedszkolom, szpitalom i strategicznym firmom. Nikogo nie zostawimy bez opieki. (...) Ministrowie, wojewodowie i prezesi spółek Skarbu Państwa codziennie pracują nad tym, by zabezpieczyć dostawy węgla, ciepło i energię dla polskich rodzin" – napisał szef rządu.

"Wspólnie pracujemy na rzecz bezpieczeństwa polskich rodzin" – oznajmił z kolei na Twitterze rzecznik prasowy Kancelarii Premiera Piotr Müller. Polityk poinformował, że Mateusz Morawiecki wraz z ministrami, wojewodami oraz prezesami spółek dokonał podsumowania "stanu przygotowań przed wejściem w życie nowych przepisów".

