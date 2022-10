Biskupi Azji: Nasze Kościoły mogą być twórcami pozytywnych zmian

Kardynał Luis Antonio Tagle, kardynał Oswaldem Graciasem i kardynał Charlesem Bo wzięli udział w spotkaniu z dziennikarzami, zamykającym obrady biskupów – przekazała w sobotnim komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna.

Filipiński purpurat zwrócił uwagę, że katolicy są "maleńką" mniejszością w Azji, a jednak istnieje wśród nich pragnienie wpływania zarówno na region, jak i na cały świat.

"Mniejszość"

– Użycie słowa "mniejszość" może odnosić się do chrześcijan w Azji w sensie ilościowym. Dotyczy to również Kościoła instytucjonalnego. Ale zauważmy, że spośród 300 tys. uczniów szkół katolickich w Tajlandii tylko niewielki procent stanowią katolicy. Trzeba dokonać rozróżnienia "jakościowego" rozumienia mniejszości, gdy umieścimy je w kontekście tradycji biblijnej. Przypowieści o królestwie zawsze koncentrują się na tym, jak Bóg działa poprzez maluczkich lub tych, których uznalibyśmy za mniejszość. Tak więc bycie liczbową mniejszością nie przeszkadza Kościołowi w Azji wierzyć, że jakkolwiek liczbowo jest niewielki, to właśnie w ten sposób rozszerza Królestwo Boże. Z kolei na Filipinach i w Timorze Wschodnim katolicy stanowią większość. Ale to nie zwalnia tych dwóch krajów od podążania drogą mniejszości – pokory, wyrzeczenia się siebie, współczucia, solidarności z maluczkimi w społeczeństwie. Przyjęcie tego powołania mniejszości może prowadzić do odkrycia potencjału bycia nosicielami Królestwa Bożego – mówił przewodniczący Caritas Internationalis.

Kard. Charles Bo z Rangunu zauważył z kolei, że Azja "jest błogosławionym kontynentem, kolebką wielu religii i kultur. Pojawiają się jednak przed nim poważne wyzwania: wszechobecna przemoc, pomnażanie potencjału militarnego, w tym także nuklearnego, stale rosnąca liczba biednych".

Dokument

Pracę nad dokumentem końcowym obrad podsumował kard. Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju.

– Dokument końcowy, nad którym pracowała konferencja, jest zwrócony ku przyszłości i dotyczy perspektyw duszpasterskich. Delegaci konferencji usłyszeli wołanie wielu grup społecznych Azji, w tym biednych i wykluczonych. Usłyszeliśmy wielką tęsknotę za większą duchowością kontemplacyjną w naszej pracy duszpasterskiej. Dokument jest pracą w toku, która uzyskała ogólną aprobatę delegatów FABC. Będzie on dalej w ciągu kolejnych miesięcy omawiany z innymi biskupami, teologami, a także członkami laikatu. Mamy nadzieję, że ten tekst pozostanie z nami jako dokument przewodni dla przyszłych działań duszpasterskich na całym kontynencie. Chcieliśmy zobaczyć, jak nasze Kościoły mogą być twórcami zmian i stać na czele budowania pokoju oraz konstruktywnego dialogu w Azji – powiedział kard. Gracias.