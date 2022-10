Premier o Wojskach Obrony Terytorialnej: Ten krok był właściwy i niezbędny

W niedzielę, 30 października szef polskiego rządu wziął udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej w Warszawie.

– Nie wybieramy sobie miejsca ani czasu, kiedy przychodzimy na świat, ale możemy to miejsce, w którym żyjemy – nasz piękny kraj – uczynić lepszym i obronić dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków – mówił polityk podczas swojego przemówienia w trakcie wydarzenia.

Rola Wojsk Obrony Terytorialnej

– Wojska Obrony Terytorialnej pełnią ważną funkcję. W czasach pokoju pomagają przy usuwaniu klęsk żywiołowych i niosą pomoc osobom słabszym. W czasach trudnych, w czasach wojny, które oby do nas nie dotarły, są w gotowości, by służyć ojczyźnie – stwierdził Mateusz Morawiecki. – Kiedy kilka lat temu tworzyliśmy Wojska Obrony Terytorialnej, to towarzyszyły temu drwiny i szyderstwa. Dziś widzimy, że tamten krok był właściwy i niezbędny – zwrócił uwagę polski premier.

– Dziś wszyscy kierujemy nasze myśli i wsparcie ku Wojsku Polskiemu i polskim żołnierzom. Są oni kluczowi, żeby odeprzeć chociażby myśl o możliwości ataku na naszą ojczyznę. Obecnie widzimy u naszych sąsiadów na Wschodzie, jak ważne są Wojska Obrony Terytorialnej, które są nie tylko na zapleczu, ale też na pierwszej linii frontu, ramię w ramię walczą z rosyjskim agresorem. (...) Ta szczególna formacja, jaką jest WOT, jest niezbędna do obrony kraju i jest świadectwem obywatelskiej postawy i woli walki o lepszą Polskę oraz tego, że będziemy zawsze bronili naszych granic – powiedział szef rządu.

Służba gwarancją polskiej niepodległości

Polityk zwrócił się także bezpośrednio do żołnierzy, którzy w sobotę w Warszawie złożyli przysięgę wojskową. Podkreślił, że ich służba jest "gwarancją polskiej niepodległości".

– Drodzy żołnierze, dla was słowa, takie jak "braterstwo", "ojczyzna", "patriotyzm", to wielkie i ważne słowa. Gotowi jesteście służyć w obronie naszej ojczyzny na wszystkich polach walki. Bardzo wam za tę gotowość dziękuję w imieniu rządu i wszystkich Polaków. (...) Dziękuję za waszą gotowość. Wiem, że jest ona gotowością absolutną, jaką była gotowość do służenia ojczyźnie tych, którzy przed wami jej służyli: powstańcom warszawskim, żołnierzom Armii Krajowej – oznajmił premier Mateusz Morawiecki.

