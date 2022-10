Tusk nie wystąpi z premierem w TVP. Debatę zaproponował inny polityk

"Dostaliśmy właśnie desperackie zaproszenie dla premiera Tuska do wieczornego programu TVP z udziałem premiera Morawieckiego. Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji" – poinformował na Twitterze Jan Grabiec. Rzecznik Platformy Obywatelskiej nie podał szczegółów – np. tego, kiedy taka debata miałaby się odbyć, kto miałby ją poprowadzić oraz jaką miałaby mieć formułę.

Mentzen proponuje debatę premierowi Morawieckiemu

Wygląda zatem na to, że ewentualnej rozmowy Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim w TVP Info nie będzie. Głos w tej sprawie zabrał jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. W jego ocenie, dyskusja pomiędzy tymi politykami, przynajmniej w temacie gospodarki, nie byłaby niczym ciekawym.

"Panie premierze Mateusz Morawiecki! Debata z Donaldem Tuskiem jest bez sensu, bo obaj o gospodarce mówicie to samo. To byłaby typowa dla TVP nuda, jak Korona królów" – napisał w mediach społecznościowych.

"Gdyby chciał Pan porozmawiać z kimś o innym podejściu do ekonomii, to jestem do dyspozycji" – zadeklarował nowy prezes partii KORWiN. "Obiecuję akcję jak w Grze o tron" – dodał ekonomista.

Tusk zaproszony do TVP Info

Jak się niebawem okazało, były premier otrzymał zaproszenie do programu "Strefa starcia", który jest emitowany w niedzielne wieczory na antenie TVP Info. Szczegóły przedstawił gospodarz programu Michał Adamczyk. Okazuje się, że szef PO jest zapraszany do udziału w "Strefie starcia" od długiego czasu (a dokładniej od 49 odcinków).

Deklarację o tym, że Tusk nie stanie do debaty z premierem, w dosadny sposób skomentował też dziennikarz "Do Rzeczy" oraz korespondent TVP Cezary Gmyz. "Są dobre środki do czyszczenia metali. Przydatne są też do usuwania zanieczyszczeń ze zbroi. bo jak się wydaje z tym właśnie przypadkiem mamy do czynienia" – ocenił Gmyz.

