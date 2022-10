Buzek: UE dba o to, żeby Polacy mieli niezależne sądownictwo

Pytany w w Polsat News o to, czy w kwestii Krajowego Planu Odbudowy są jakieś dodatkowe, polityczne kwestie Buzek odparł, że "nie ma żadnej dodatkowej sprawy poza praworządnością". – Trzeba spełnić kamienie milowe, a w nich jest wpisane tylko to, co mamy w Konstytucji, czyli niezależność sądownictwa – dodał.

Polska zgodziła się wypełnić kamienie milowe, dzięki czemu KE zaakceptowała w czerwcu br. nasz KPO, opiewający na 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19.

Według Buzka "to nie jest tak, że my mamy spełniać zasady traktatowe". – My powinniśmy spełniać warunki naszej Konstytucji, których nie spełniamy. Tam jest zapisany trójpodział władzy – powiedział.

Jego zdaniem "UE dba o to, żeby obywatele w Polsce mieli niezależny system sądownictwa".

Buzek: Jeden człowiek rządzi wymiarem sprawiedliwości

Buzek stwierdził, że "jeśli tylko polski rząd zdecydowałby się na spełnienie kamieni milowych, to jest pełne otwarcie". – Jest wielka sympatia dla Polek i Polaków, którzy tak otwarcie przyjęli Ukraińców, a pomoc Ukrainie jest dzisiaj kluczową sprawą dla Unii Europejskiej – ocenił.

Jak tłumaczył, już wiele lat temu napisaliśmy, że wymiar sprawiedliwości musi być poddany kontroli społecznej, a nie politycznej", ale jego zdaniem "nie ma determinacji, żeby to wykonać".

– Jeśli zapytać, również przedstawicieli PiS o to, kto dzisiaj rządzi wymiarem sprawiedliwości, to odpowiedzą, że jeden człowiek. Jeden polityk ma wpływ na decyzje prokuratury – powiedział Buzek.

Polski rząd zgodził się na spełnienie trzech warunków KE w sprawie sądownictwa – likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, przyjęcie zmian w systemie dyscyplinarnym sędziów, a także przywrócenie do orzekania odsuniętych sędziów.

Czytaj też:

"Rz": W PiS trwa dyskusja o resecie z Unią i odblokowaniu KPO