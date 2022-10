Ważniejszy Morawiecki czy Kaczyński? Rzecznik PiS odpowiada

Donald Tusk odrzucił ofertę i nie wystąpi z Mateuszem Morawieckim w TVP. "Dostaliśmy właśnie desperackie zaproszenie dla premiera Tuska do wieczornego programu TVP z udziałem premiera Morawieckiego. Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji" – poinformował w niedzielę na Twitterze Jan Grabiec. Rzecznik Platformy Obywatelskiej nie podał szczegółów – np. tego, kiedy taka debata miałaby się odbyć, kto miałby ją poprowadzić oraz jaką miałaby mieć formułę.

Jak się niebawem okazało, były premier otrzymał zaproszenie do programu "Strefa starcia", który jest emitowany w niedzielne wieczory na antenie TVP Info. Szczegóły przedstawił gospodarz programu Michał Adamczyk. Okazuje się, że szef PO jest zapraszany do udziału w "Strefie starcia" od długiego czasu (a dokładniej od 49 odcinków).

Fogiel: Tusk będzie miał następne szasnę

W poniedziałek rano o komentarz do sprawy został poproszony rzecznik PiS Radosław Fogiel. Prowadzący audycję na antenie Radia ZET Bogdan Rymanowski zapytał go, czy jest szansa, żeby Jarosław Kaczyński spotkał się w studiu telewizyjnym z Donaldem Tuskiem.

– Na razie była szansa, żeby Donald Tusk spotkał się w studio telewizyjnym z premierem Morawieckim i z tego co wiem, to zrejterował w dość mało chwalebny sposób. Myślę więc, że ten temat jest dziś nieaktualny. Prezes Kaczyński debatuje z Polakami i tak będzie aż do wyborów. (…) Nie znam zaplecza, ale myślę, że obie strony otrzymały to zaproszenie mniej więcej podobnie. Przedstawiciele telewizji twierdzą, że Donald Tusk 49 razy otrzymywał zaproszenie – powiedział Fogiel.

Dopytywany, Fogiel odparł, że Kaczyński nie boi się debaty z Tuskiem, ale za codziennie rządzenie odpowiada obecnie premier Morawiecki i to z nim powinien debatować aspirujący do stanowiska szefa rządu lider PO. – Jeśli Donald Tusk ma odwagę i chce się z kimś zmierzyć, to wczoraj może to była wpadka, ale pewnie będą następne szanse – zaznaczył.

Rzecznik PiS: Kaczyński nie ma odpowiednika

Pytany, kto jest ważniejszy w obozie Zjednoczonej Prawicy – prezes Kaczyński, czy premier Morawiecki, Fogiel odparł, że Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym liderem. Rymanowski zwrócił więc uwagę, że właśnie dlatego, to z nim chce rozmawiać Tusk.

– Tylko, że – z całym szacunkiem – nie ma po stronie opozycji odpowiednika Jarosława Kaczyńskiego – powiedział Fogiel.

– Tak, musielibyśmy – za przeproszeniem – sklonować Jarosława Kaczyńskiego. Czyli Jarosław Kaczyński może debatować z lustrem – zażartował Rymanowski.

Mentzen proponuje Morawieckiemu debatę o gospodarce

W niedzielę głos w tej sprawie zabrał jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. W jego ocenie, dyskusja pomiędzy tymi politykami, przynajmniej w temacie gospodarki, nie byłaby niczym ciekawym.

"Panie premierze Mateusz Morawiecki! Debata z Donaldem Tuskiem jest bez sensu, bo obaj o gospodarce mówicie to samo. To byłaby typowa dla TVP nuda, jak Korona królów" – napisał w mediach społecznościowych.

"Gdyby chciał Pan porozmawiać z kimś o innym podejściu do ekonomii, to jestem do dyspozycji" – zadeklarował nowy prezes partii KORWiN. "Obiecuję akcję jak w Grze o tron" – dodał ekonomista.

