"Demoralizujące i gorszące uczniów". Czarnek komentuje ostatnie wydarzenia w szkołach

W piątek 28 października w polskich szkołach po raz kolejny zorganizowano "tęczowy piątek", jako wyraz "tolerancji dla osób o odmiennej orientacji seksualnej".

Inicjatywie sprzeciwiają się organizacje katolickie, które zaproponowały własną akcję "szlachetny piątek". Centrum Życia i Rodziny, pomysłodawca wydarzenia, zachęca, by tego dnia dać świadectwo i zamiast kolorów tęczy, ubrać białe części garderoby. Do udziału w akcji zaproszeni są wszyscy, nie tylko dzieci i młodzież.

Do sprawy "tęczowego piątku" odniósł się minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek ostro potępił działania środowisk LGBT w polskich szkołach.

– To [tęczowe piątki - przyp. red] jest demoralizujące i gorszące uczniów. Tęczowe piątki nie mają nic wspólnego z podstawami programowymi i z wychowywaniem młodych pokoleń w duchu Prawa oświatowego, preambuły do prawa oświatowego. Rzecz absolutnie szkodliwa i sprzeczna z prawem – powiedział w poniedziałek w „Salonie politycznym Trójki” PR3.

Lex Czarnek 2.0

Szef MEiN odniósł się także do trwających prac nad ustawą reformującą Prawo oświatowe. To już druga wersja przygotowanych przez resort kierowany przez Czarnka przepisów. Pierwszy projekt, po przyjęciu przez Sejm, został zawetowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tym razem, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta zostali włączeni do prac nad kolejną wersją ustawy, tak aby unikać kolejnego prezydenckiego weta.

Nowe przepisy będą różniły się od poprzedniej wersji w trzech punktach. Po pierwsze: kuratorzy nie będą mieli prawa do skutecznego wnioskowania o odwołanie dyrektora w sytuacji, kiedy nie wykonuje on zaleceń pokontrolnych. Po drugie: o obecności organizacji pozarządowych w szkole będą decydowali rodzice. Z kolei o zajęciach pozaszkolnych będą mogli decydować również kuratorzy. Trzecia zmiana to zakaz przekazywania informacji z Systemu Informacji Oświatowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– W tych trzech kwestiach zasadniczo różni się ten projekt i on wypełnia wolę pana prezydenta – powiedział Przemysław Czarnek.

