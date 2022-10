Małopolska kurator pisze o "niewoli ekologizmów" i aborcji. Burza w sieci

Już jutro, 1 listopada, Kościół Katolicki wspomina wszystkich ludzi, którzy doszli do świętości, zwracając uwagę szczególnie na tych, którzy wiedli święte życie w ukryciu i nie zostali kanonizowani. Wbrew powszechnemu przekonaniu dzień ten nie jest "Świętem Zmarłych", ale radosnym dziękczynieniem za wszystkich, którzy osiągnęli świętość.

Wpis Nowak i burza w sieci

O znaczeniu uroczystości Wszystkich Świętych wypowiedziała się małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

"Niedługo Święto Wszystkich Świętych. Zaprośmy ich do domów, na polskie ulice" – podkreśla Nowak we wpisie na Twittere.

"Niech oczyszczą je z niewoli ekologizmów, haseł mordowania najsłabszych, demoralizowania ludzi. Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami. Wolność, a nie niewola, jest nam dana od Boga" – dodaje małopolska kurator.

Wpis Nowak nie spodobał się politykom opozycji. "Teraz ta Pani ma zadecydować wg #lexCzarnek 2.0, czy na wniosek rodziców, dzieci mogą mieć w szkole zajęcia z WWF o ekologii" – oburzyła się posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

"Pytacie co złego w #LexCzarnek – otóż to, że władza w szkole zamiast do rodziców, pedagogów czy społeczności szkolnej wpadnie w ręce osób walczących z wiedzą, nauką i wolnością. Przecież to nie niedopatrzenie że nadal jest kuratorem" – napisała natomiast poseł Lewicy Barbara Nowacka.

Poseł PO Rafał Grupiński stwierdził natomiast: "Odradzam wszystkim świętym odwiedzania domów fanatyków. Św. Romuald, zaproszony do pewnej alpejskiej wioski, musiał się wkrótce salwować ucieczką, gdyż jego wielbiciele chcieli go zamordować i podzielić ciało na relikwie".

