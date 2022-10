Dziennikarka: Ordynacją Polacy nie zapełnią garnków. Sachajo: Ależ zapełnią

Posłowie Kukiz'15 intensywnie pracują nad projektem zmian w systemie wyborczym i własnie na ten temat chciał rozmawiać z dziennikarzami poseł Jarosław Sachajko.

– Chciałbym, abyśmy porozmawiali o zmianach w ordynacji – zaczął mówił Sachajko, jednak przerwała mu Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej". – Ale ordynacją ludzie garnków nie zapełnią – stwierdziła dziennikarka.

– Ależ pani redaktor, jak najbardziej właśnie zapełnią, bo jeżeli będą inni posłowie, posłowie, którzy nie będą myśleli tylko o własnych stołkach i tym, jak sobie zapewnić reelekcję, tylko będą myśleli o tym, że są odpowiedzialni przed wyborcami, w tych swoich dwóch powiatach, to wiele się zmieni – przekonywał w odpowiedzi polityk Kukiz'15.

twitter

Kto odpowiada za inflację

– Posłowie są potrzebni, żeby inflacja się zmniejszyła? – dopytywała inna dziennikarka. – Trzeba na pewno innych posłów, żeby się zmniejszyła inflacja – zgodził się z nią Sachajko.

Kiedy jednak kolejny dziennikarz zapytał, czy w związku z tym poseł planuje złożyć mandat, ten nie odpowiedział.

– Tak, pośrednio to posłowie odpowiadają za cześć inflacji. Ja o tym mówiłem 30-40 proc. inflacji to jest odpowiedzialność obecnych posłów – tłumaczył polityk. Dopytywany przez dziennikarzy, Sachajko wyjaśnił, że posłowie "nie doprowadzili do dużego bezrobocia, dlatego zwiększyli inflację, żeby nie było bezrobocia na poziomie 20 proc.".

Nowy szczyt inflacji. GUS podał dane za październik

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w październiku wyniosła 17,9 proc. w skali roku.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9 proc. (wskaźnik cen 117,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8 proc. (wskaźnik cen 101,8)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 21,9 proc. r/r, ceny nośników energii wzrosły o 41,7 proc. r/r, a paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 19,5 proc. r/r – podano dalej.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7 proc., nośników energii wzrosły o 2 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 4,1 proc. – poinformował GUS.

Czytaj też:

"Cholerna drożyzna". Posłowie Lewicy zrobili zakupy i pokazali efektyCzytaj też:

Petru ostrzega. "Jesteśmy blisko wpadnięcia w taką spiralę, jak Grecja"