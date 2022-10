Czy grozi nam III Wojna Światowa? Ziemkiewicz: Ta wojna już trwa

Tak długo jak rakiety nie spadają na Polskę, to nie mamy do czynienia z wojną – tłumaczył red. nacz. "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w dyskusji z Rafałem Ziemkiewiczem.

Podczas Forum w Krynicy red. nacz. "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz wzięli udział w debacie pt. "Czy grozi nam III Wojna Światowa?". Dziennikarze przedstawili dwie odmienne wizje potencjalnego przyszłego konfliktu i spierali się o rolę Polski w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ziemkiewicz: III wojna światowa już trwa Jak tłumaczył Lisicki, jego zdaniem potencjalny konflikt na skalę globalną jest dla Polski przede wszystkim zagrożeniem. Innego zdania był Rafał Ziemkiewicz, który pokazywał w jaki sposób wojna może być dla Polski szansą. – III wojna światowa trwa, zaczęła się niepostrzeżenie, bo nie jako wojna pełnoskalowa – podkreślił na początku swojej wypowiedzi publicysta. Ziemkiewicz tłumaczył następnie, że przejawami tego konfliktu było m.in. zajęcie Krymu czy ataki na gazociąg Nord Stream. – Można się zastanawiać czy ona przybierze inny format, np. czy dojdzie do użycia broni atomowej – dodał dziennikarz. – Sensownie jest też spierać się o co jest ta wojna, czy ona ma sens – podkreślił dalej publicysta, dodając, że jego zdaniem jest to "nasza wojna", w której uczestniczymy. Lisicki: "Gorąca" wojna to dla Polski radykalne zagrożenie Nie zgodził się z nim Paweł Lisicki, który stwierdził, że nazywanie trwającego obecnie konfliktu III wojną światową jest błędem. – W sensie metaforycznym możemy powiedzieć, że wszystko jest wojną, tak długo jak jest starcie – tłumaczył. – Jednak w sensie realnym, tak długo jak rakiety nie spadają na Polskę, polskie wojsko nie uczestniczy w działaniach wojennych, nie ma polskich ofiar cywilnych, to nie mamy do czynienia z wojną (światową, w której bierze udział Polska – red.) – mówił Lisicki. – Jest fundamentalna różnica między tym w jaki sposób w wojnie uczestniczy Ukraina, a w jaki sposób – metaforycznie – uczestniczy w niej Polska. Polska jako część NATO nie jest obecnie stroną konfliktu i uważam, że nie jest w naszym interesie, aby to się zmieniło – dodał dziennikarz. – W naszym interesie jest, aby do tej "gorącej" wojny nie doszło, bo to byłoby dla Polski radykalnym zagrożeniem – podkreślił red. nacz. "Do Rzeczy". Czytaj też:

Rosyjski polityk o Ukrainie w NATO. "To groźba III wojny światowej"Czytaj też:

Lisicki: Kto najbardziej nienawidzi Putina? Ziemkiewicz: Opozycja węszy maskirowkę