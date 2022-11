"Ja bym nie wrzucił". Komentator TVN24 spotkał na cmentarzu Macierewicza

Komentatorzy satyrycznego programu TVN24 "Szkło kontaktowe" biorą co roku udział w cmentarnej kweście na Starych Powązkach. Każdego roku znane osoby, ale także wolontariusze, w uroczystość Wszystkich Świętych zbierają pieniądze na renowację zabytkowych nagrobków.

Jeden z gospodarzy "Szkła" Tomasz Sianecki, który zaangażował się w zbiórkę, podzielił się na wizji ciekawą anegdotą. – Podczas kwesty spotkałem pana Antoniego Macierewicza. Szedł z rodziną i m.in. z małym chłopcem. I ten mały chłopiec wrzucił mi coś do puszki. Pan Antoni powiedział mi wtedy: "Niech on sobie wrzuca, ja bym panu nie wrzucił" – zrelacjonował Sianecki.

Tegoroczna kwestia odbyła się pod hasłem "Ratujmy zabytki Powązek". Trwała od 29 października do 1 listopada. Wedle zapowiedzi organizatorów akcji na Cmentarzu Powązkowskim miało pojawić się 250 kwestujących. Pierwszą zbiórkę na Starych powązkach w 1975 r. zorganizował Jerzy Waldorff.

Uroczystość Wszystkich Świętych

Wbrew powszechnej opinii o powadze i zadumie związanej z dniem 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych jest bardzo radosna. Tego dnia Kościół katolicki wspomina wszystkich tych, którzy osiągnęli wieczne szczęście i mogą przebywać z Bogiem w niebie.

1 listopada Kościół cieszy się z tak dużej rzeszy osób zbawionych. Tych, którzy w swoim życiu wypełnili wolę Bożą i swoim życiem świadczyli o Chrystusie. To są nie tylko osoby, które oficjalnie zostały uznane przez Kościół za święte i błogosławione, ale to także rzesze wiernych, o których Kościół nie wie, a które osiągnęły świętość po śmierci. Święto to jest ważne dla Kościoła katolickiego, gdyż wierni mogą czerpać od świętych przykłady do naśladowania, jednocześnie mając swoich orędowników u Boga.