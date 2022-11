Wszystkich Świętych. Spurek: Każdego roku umierają miliardy zwierząt

1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, Kościół katolicki wspomina wszystkich ludzi, którzy doszli do świętości, zwracając uwagę szczególnie na tych, którzy wiedli święte życie w ukryciu i nie zostali kanonizowani.

Dla wielu osób ten dzień oraz 2 listopada (Dzień Zaduszny) kojarzone są odwiedzaniem cmentarzy, by choć przez chwilę pomodlić się nad grobem bliskich osób i wspomnieć zmarłych krewnych.

Sylwia Spurek o Wszystkich Świętych

W dniu święta głos zabrała znana z oryginalnych wypowiedzi europosłanka Zielonych Sylwia Spurek, a jej wpis wywołał falę komentarzy.

"Każdego roku umierają, zabijane przez człowieka, miliardy zwierząt" – zaczęła swój wpis polityk.

"Dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych, kiedy myślimy o śmierci, pamiętamy o zmarłych oraz Dzień Weganizmu, kiedy myślimy o nowym świecie, o zakończeniu ery zabijania zwierząt. Czy warto dokładać rękę do zabijania?" – pisze dalej Spurek.

Święto znicza, czy Wszystkich Świętych?

Wbrew powszechnej opinii o powadze i zadumie związanej z dniem 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych jest bardzo radosna. Tego dnia Kościół katolicki wspomina wszystkich tych, którzy osiągnęli wieczne szczęście i mogą przebywać z Bogiem w niebie.

1 listopada Kościół cieszy się z tak dużej rzeszy osób zbawionych. Tych, którzy w swoim życiu wypełnili wolę Bożą i swoim życiem świadczyli o Chrystusie. To są nie tylko osoby, które oficjalnie zostały uznane przez Kościół za święte i błogosławione, ale to także rzesze wiernych, o których Kościół nie wie, a które osiągnęły świętość po śmierci. Święto to jest ważne dla Kościoła katolickiego, gdyż wierni mogą czerpać od świętych przykłady do naśladowania, jednocześnie mając swoich orędowników u Boga.

