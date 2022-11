Koniec z tarczą antyinflacyjną? "Rząd będzie musiał zastosować inne rozwiązania"

Podczas rozmowy z TVN24 Paweł Borys przypomniał, że "od dwóch lat mamy potężne turbulencje w gospodarce i wszyscy traktują to bardzo poważnie".

– Wydaje się, że COVID-19 przeszliśmy możliwie suchą stopą pod względem gospodarczym. Teraz musimy sobie poradzić z tymi wyzwaniami – ocenił.

Borys mówił, że w 2023 roku potrzeby pożyczkowe finansów publicznych będą bardzo duże. – To się zderza z bardzo trudnymi sytuacjami na rynkach finansowych. To wymaga oczywiście – tak jak mówi premier – większej dyscypliny finansowej – dodał.

Jak dodał, główny wzrost wydatków wynika z tarcz energetycznych oraz wydatków zbrojeniowych na przyszły rok. Jak przyznał, rząd może być zmuszony do tego, żeby nie przedłużać tarczy antyinflacyjnej w przyszłym roku.

– Być może w tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, rząd nie będzie mógł tego przedłużyć, zresztą w budżecie tego nie zakłada. Rząd być może będzie musiał zastosować inne rozwiązania– przyznaje.

Tarcza do końca roku

Tarcza antyinflacyjna została wprowadzona na początku roku w ramach tarczy 1.0, a następnie przedłużana i poszerzana w ramach tarczy 2.0. Ze względu na fakt, że część rozwiązań obowiązywała do końca maja br., inne do końca lipca, przedłużono obowiązywanie wszystkich rozwiązań tarcz antyinflacyjnych do 31 lipca br. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przedłużyła rozwiązania tarczy antyinflacyjnej do 31 października br. Z kolei pod koniec października prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy przedłużającej tarczę antyinflacyjną do 31 grudnia br.

Rozwiązania te zakładają m.in. obniżenie akcyzy na energię elektryczną; zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych; obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. na 5 proc.; obniżkę VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) najpierw z 23 proc. do 8 proc., a następnie do 5 proc.; obniżenie akcyzy na niektóre paliwa silnikowe; obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa, wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej; wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny; wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5 proc.

