Grupa posłów PiS za odwołaniem rządu? Sensacyjne doniesienia

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia tłumaczył w poranku Radia ZET, dlaczego opowiada się za zgłoszeniem wniosku o wotum nieufności i odwołaniem rządu Mateusza Morawieckiego.

– Mój argument jest taki, że za rok będziemy przejmowali władzę, w dramatycznej sytuacji i może się okazać, że to będzie jeszcze większym wyzwaniem, niż próba przejęcia władzy teraz i odpowiedzialności teraz, kiedy można jeszcze ponaprawiać rzeczy – mówił polityk.

Ten sam temat poruszył Michał Kobosko w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w „Graffiti” Polsat News.

– Władza PiS-owska może upaść za kilka miesięcy. Jeszcze przed terminem wyborów regulaminowych, więc trzeba być przygotowanym z takim wnioskiem, trzeba mieć przygotowanego kandydata, czy kandydatkę na premiera technicznego – powiedział Kobosko.

Posłowie Zjednoczonej Prawicy za odwołaniem rządu?

W dalszej części rozmowy polityk przyznał, że docierają do niego sygnały od części posłów PiS, że są oni gotowi poprzeć konstruktywne wotum nieufności. Poinformował, że z tymi politykami trwają obecnie rozmowy.

– Rozmawiamy z poszczególnymi posłami, nie będę wymieniał ich liczby dlatego, że część z nich mówi, pokażcie wniosek, połóżcie wniosek na stole, pokażcie, że macie podpisy i zacznijmy wtedy rozmowę. Więc nie ma deadline-u i nie ma też takiego momentu w którym powiedzielibyśmy, że on jest najlepszy. Trzeba być przygotowanym. Trzeba wierzyć w to, że coś można zrobić, bo jeżeli cały czas mówimy, że ta opozycja jest taka słaba, taka reaktywna, tylko reaguje na to, co Kaczyński położy na stole, połóżmy na stole własny wniosek, pokażmy, że chcemy się bić i że wierzymy, liczymy, że skrócenie kadencji jest możliwe, skrócenie kadencji tego Sejmu – przekonywał dalej Michał Kobosko.

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS nadal na prowadzeniu

Z najnowszego sondażu Estyamtor dla DoRzeczy.pl wynika, że na prowadzeniu nadal znajduje się Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 36,4 proc. Taki wynik dałby formacji Jarosława Kaczyńskiego 208 miejsc w nowej kadencji Sejmu (27 mniej w porównaniu z wyborami parlamentarnymi z 2019 roku).

W sondażu na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 28,3 proc. (141 mandatów), a podium zamyka zaś tym razem Polska 2050, która może liczyć na 11,3 proc. poparcia i 49 miejsc w przyszłym Sejmie.

