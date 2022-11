Hołownia namieszał słowami o aborcji. Spięcie w szeregach opozycji

W rozmowie z Radiem Zet Szymon Hołownia zadeklarował, że jeżeli dojdzie do budowy wspólnego rządu z Platformą Obywatelską, to politycy Polski 2050 nie podporządkują się pro-aborcyjnemu programowi Donalda Tuska i będą głosować zgodnie z własnym sumieniem. Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska domaga się aborcji "na życzenie" do 12 tygodnia ciąży. Tusk zapewnił, że każdy, kto nie poprze tego postulatu, nie uzyska miejsca na listach KO.

– Jeśli będziemy budowali koalicję, w której będzie PO, to Tusk będzie musiał wiedzieć, że ws. aborcji u nas każdy będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem – zapewniał Hołownia.

Krytyczny komentarz w sprawie zamieściła Anna Maria Żukowska z Lewicy. "Dalej tak przecie do jednej listy w Platformie?" – pytała.

Jej zdaniem Szymon Hołownia w przyszłych wyborach parlamentarnych powprowadza ludzi "niewiadomo skąd, o niewiadomo jakich poglądach".

"I potem będzie loteria: czy uda się zrealizować obietnice wyborcze czy nie. Chyba że specjalnie chcecie mieć alibi pt. »Nie da się, bo Szymon«" – stwierdziła polityk Lewicy.

Rozmowy Hołownia-Tusk

Szymon Hołownia przekazał dzisiaj, że rozmawia na temat bieżącej sytuacji politycznej z liderem PO Donaldem Tuskiem. – Rozmawiamy. Polityk z politykiem rozmawia. Jeden ma taki pomysł, drugi tak waży ryzyko, trzeci ma inną koncepcję. Ja mam taką – mówił lider Polski 2050.

Hołownia w rozmowie z dziennikarzem przyznał także, że lider PO ma wątpliwości w kwestii zgłoszenia wotum nieufności. – Koncentrują się wokół stabilności układu, który by powstał. On mówi: skąd pewność, że przejmując władzę w turbulentnych okolicznościach, będziemy mieli stabilną większość – tłumaczył.

Dopytywany o relacje z Tuskiem i doniesienia, że Hołownia obraził się na szefa PO i nie poprze go jako kandydata na ewentualnego przyszłego premiera, odpowiedział: "W życiu! Dodaje, że nie było w ogóle takich rozmów".

