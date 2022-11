Arent o elektrowni atomowej: Polska jest białą plamą na mapie Europy

DoRzeczy.pl: W środę Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą realizacji projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse Nuclear. Czy to przełomowa decyzja?

Iwona Arent: Czas najwyższy! Historia budowania i realizacji programu atomowego w Polsce sięga lat 70. W Żarnowcu powstawała elektrownia jądrowa w czasach PRL-u i gdyby doprowadzono do końca cały program atomowy, to może dziś mielibyśmy tańszy prąd i bylibyśmy technologicznie w innym miejscu. Dlatego cieszę się, że ten program ruszył, bowiem jak pamiętamy, w czasach rządów PO było inaczej.

Tylko od nich minęło już siedem lat.

Muszę jednak to przywołać, bo jak pamiętamy, rządy PO-PSL zapowiadały hucznie, że będziemy budować elektrownie jądrowe, a Francuzi robili studyjne spotkania na temat budowania elektrowni, ponieważ lobbing francuski u nas wówczas działał, wydano ogromne pieniądze na ten program, a pierwsza elektrownia miała ruszyć w okolicach 2021 roku. Mamy rok 2022, rząd Zjednoczonej Prawicy wreszcie podejmuje ten temat i mam nadzieję, że jak najszybciej budowa trzech elektrowni jądrowych w Polsce zostanie zrealizowana. Zostały już podpisane umowy, mamy projekty, dlatego wszystko jest na dobrej drodze. Premier zapowiedział budowę trzech elektrowni, co stanowi minimum. Proszę spojrzeć na mapę elektrowni jądrowych w Europie. Polska jest tu białą plamą, nawet Czechy – małe państwo – posiadają taką elektrownię.

Koszt budowy jednej elektrowni to około 100 mld złotych. Czy Polskę na to stać?

Nas musi być stać. Nie możemy myśleć, czy będzie nas stać. Musimy to sfinansować, myśląc o niezależności energetycznej Polski. Robimy to nie tylko dla siebie ale również dla przyszłych pokoleń Polaków, żeby nikt nie powiedział, że my coś zaniedbaliśmy, a nasze dzieci, wnuki mają problem.

Czytaj też:

Elektrownia jądrowa w Polsce. Rząd przygotował projekt uchwałyCzytaj też:

Premier chce komisji ds. uzależnienia Polski od Rosji. Będzie ustawa