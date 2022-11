Poseł KO: To nie jest tak, że KPO rozwiąże problem inflacyjny

W środę polskie media podały, że premier Mateusz Morawiecki obiecywał, iż wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla naszego kraju trafi do Brukseli do końca października tego roku, jednak wniosku nadal nie ma. Natomiast kilka dni temu prasa donosiła, że w koalicji rządzącej wróciła dyskusja o możliwości swoistego resetu relacji z Unią Europejską.

W programie "Express Biedrzyckiej" w "Super Expressie" do sprawy odniósł się sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. – To nie jest tak, że KPO rozwiąże problem inflacyjny. (...) Ale dziś, doraźnie KPO może pomóc dać trochę oddechu zmęczonym przez ten rząd Polakom – powiedział Marcin Kierwiński. – Mamy już 2 listopada. Wniosek nadal nie jest złożony. Nawet w takiej kwestii premier Mateusz Morawiecki w sposób bezczelny i ordynarny kłamie – dodał.

Kierwiński: My nie mamy telewizji publicznej

Ostatnio okazało się, że przewodniczący PO Donald Tusk otrzymał zaproszenie do programu "Strefa Starcia", który jest emitowany w niedzielne wieczory na antenie TVP Info. Szczegóły przedstawił gospodarz audycji Michał Adamczyk. Szef PO ma być zapraszany do udziału w programie publicystycznym Telewizji Polskiej od długiego czasu, a dokładniej od 49 odcinków. Jednak bezskutecznie.

– My nie mamy dziś telewizji publicznej. My mamy medialne ZOMO Kaczyńskiego. Tam nie pracują dziennikarze. Tam pracują propagandziści PiS. (...) Po drugie –pan premier Donald Tusk powiedział jasno, że jest gotowy na debatę z Jarosławem Kaczyńskim. To Kaczyński jest liderem tego obozu politycznego. Proszę wybaczyć, ale debatowanie z pacynką Kaczyńskiego, czyli z panem Morawieckim, jest kompletnie bezzasadne. Przecież Morawiecki nie ma nic do powiedzenia nawet we własnym rządzie – stwierdził poseł KO Marcin Kierwiński.

