Meloni przesłała pozdrowienia dla MN. Bąkiewicz: Wierzę, że zobaczymy się za rok

W środę, 2 listopada na portalu społecznościowym Twitter o sprawie poinformował dziennikarz portalu Salon24.pl Marcin Dobski. "Premier Włoch Giorgia Meloni przesłała pozdrowienia stowarzyszeniu Marsz Niepodległości i Robertowi Bąkiewiczowi. Ze względu na natłok obowiązków, nie będzie mogła wziąć udziału w wydarzeniu 11 listopada" – napisał.

W swoim wpisie Bąkiewicz potwierdził fakt przesłania pozdrowień dla stowarzyszenia przez włoską polityk. "To prawda. Te oficjalne pozdrowienia od Giorgii Meloni dla uczestników Marszu Niepodległości wyczytamy podczas zgromadzenia. Jak poinformowała mnie premier Włoch obowiązki utworzenia rządu uniemożliwiły jej osobiste uczestnictwo. Wierzę, że zobaczymy się za rok!" – oznajmił.

Marsz Niepodległości 2022

W połowie października tego roku Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" zaprezentowało hasło i plakat tegorocznego pochodu. "11 listopada w Marszu Niepodległości 2022 idziemy pod hasłem »Silny Naród, Wielka Polska«. Weźcie ze sobą biało-czerwone flagi i razem świętujmy odzyskanie przez Polskę niepodległości. Do zobaczenia!" – mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie organizatorów w tej sprawie.

Mimo że plakat wyraźnie nawiązuje do wojny polsko-bolszewickiej, to widać na nim między innymi rosyjskiego żołnierza z literą "Z" na czapce. "W czasach, w których przyszło nam żyć, dziś, jak nigdy dotąd potrzeba, by naród był silny, zjednoczony i gotowy do poświęceń. Choć będziemy się modlić do Boga, żeby to ostatnie nie było potrzebne" – napisano w oświadczeniu Stowarzyszenia "MN".

Co jednak ciekawe, wśród organizatorów wydarzenia pojawiły się rozbieżności. Na początku października przedstawiciele największych organizacji narodowych w Polsce – Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej – oraz część członków zarządu Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" poinformowali, że hasłem tegorocznego pochodu będzie "Polska państwem narodowym".

