Kidawa-Błońska: PiS bardzo boi się komisji. PO nie ma nic do ukrycia

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie tzw. afery taśmowej. Propozycja byłego premiera to pokłosie materiału "Newsweeka", którego dziennikarze stwierdzili, że wspólnik Marka Falenty (skazanego za zorganizowanie podsłuchów) miał zeznać, iż taśmy z restauracji "Sowa i Przyjaciele", zanim trafiły do mediów, były w rękach rosyjskich służb.

Propozycji nie sprzeciwiło się jednoznacznie Prawo i Sprawiedliwość. Sekretarz generalny tej partii Krzysztof Sobolewski stwierdził, że PiS będzie się przyglądało sprawie i podejmie "decyzję polityczną". Również premier Mateusz Morawiecki nie wyraził swojego sprzeciwu.

Kto się boi komisji?

Małgorzata Kidawa-Błońska uważa, że "wcześniej czy później komisja, która wyjaśni sprawy podsłuchów, i tak powstanie". – Będzie działała demokratycznie, będą w niej na pełnych prawach uczestniczyli i przedstawiciele opozycji, i eksperci, i sprawujący władzę. Na razie jest to pomysł, zapowiedź. Nasz wniosek leży już od kilku tygodni u pani marszałek [Elżbiety Witek – przy. red.] – powiedziała polityk PO w środowej rozmowie na antenie Radia Zet. – Wszystko, co pozwoli nam się przybliżyć do prawdy będzie przez nas popierane. PiS bardzo boi się komisji i jak zawsze, będzie piętrzył trudności, wymyślał nowe obostrzenia – oznajmiła wicemarszałek Sejmu i dodała, iż "Platforma nie ma nic do ukrycia". – Ja naprawdę nie boję się tego, co tam będzie sprawdzane – podkreśliła.

– Przy komisji śledczej byłby łatwiejszy dostęp dla mediów i społeczeństwa. Sejm jest właściwym miejscem, kiedy instytucje państwowe zawiodły. Zobaczymy, co ten dokument będzie zawierał. Na razie pan premier rzucił hasło: "nie komisja śledcza, komisja weryfikacyjna – powiedziała Kidawa-Błońska.

