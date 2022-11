Prezes PKN Orlen: Możemy być dumni z koncernu, który zbudowaliśmy

W środę, 2 listopada Daniel Obajtek wystąpił w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info. Opowiadał o sukcesach i planach polskiego koncernu paliwowo-energetycznego PKN Orlen.

– Możemy być dumni z koncernu, który zbudowaliśmy. Orlen będzie miał około 400 mld złotych przychodu, będzie przeprowadzał transformację energetyczną, będzie się liczył w Europie. To największy koncern tego typu w Europie Środkowej, jeżeli chodzi o przychody i 150. na świecie. Jeżeli chodzi o całą Europę, to jest to jeden z większych koncernów. Jest on nam potrzebny przede wszystkim do różnych sojuszy gospodarczych – stwierdził, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Obajtek mocno o opozycji

W trakcie programu w TVP Info Daniel Obajtek w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi i działań części opozycji. Jak podkreślił, "trzeba mówić o faktach". – Opozycji nie przeszkadzał Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Opozycji nie przeszkadzało układanie się z Rosjanami – mówił. Podkreślił również, iż PKN Orlen nie korzysta z kapitału rosyjskiego. – Nie ma takiego kapitału, choćby nie wiem jak opozycja chciała szukać – zaznaczył.

– Nigdy nie prowadzimy polityki "łupienia" Polaków, jak to opozycja mówi. (...) Co roku Orlen zdobywa coraz większą liczbę swoich klientów. Zarabiamy mniej, czyli pokazujemy, że nie łupimy Polaków – oznajmił Obajtek i dodał, że PKN Orlen "łupie" mafie – paliwowe oraz VAT-owskie.

PKN Orlen przejmie niemiecką rafinerię?

W środę dowiedzieliśmy się, że PKN Orlen prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji z partnerami w Europie, w tym w Niemczech. – Rozmawiamy o wszelkich procesach akwizycyjnych, które mogą nas wzmocnić – mówił prezes Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.

Zapytany, czy polski koncern jest zainteresowany przejęciem kontroli nad niemiecką rafinerią w Schwedt, o czym informowały media, szef PKN Orlen wskazał, iż podmiot "rozmawia z wieloma partnerami", nie potwierdził jednak wprost, że chodzi o zakład w Schwedt.

