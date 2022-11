Suski: Opozycja modli się, żeby były zamachy terrorystyczne w Polsce

Poseł PiS był wystąpił w czwartek na antenie TVP info. Suski został zapytany o wypowiedzi niektórych polityków opozycji, którzy krytykują decyzje o budowie tymczasowej bariery na granicy polsko-rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim. Są wśród nich m.in. Janina Ochojska, Katarzyna Lubnauer, Małgorzata Kidawa-Błońska czy Tomasz Siemoniak.

Suski: Opozycja modli się o zamachy terrorystyczne

Zdaniem Marka Suskiego, gdyby zapytać tych polityków skąd bierze się negatywna ocena budowy tymczasowej zapory, same nie wiedziałyby, co odpowiedzieć.

– Mamy sytuację taką, mamy prawdziwych uchodźców z Ukrainy, których polskie społeczeństwo przyjęło do własnych domów i mamy imigrantów, nie żadnych uchodźców, wśród których są różni, szkoleni przez Rosję, być może potencjalni terroryści. My mamy obowiązek chronić naszych obywateli, naszej ojczyzny. Opozycja jak widać, modli się o to, żeby były jakieś zamachy terrorystyczne w Polsce, to wtedy można by było oskarżyć rząd, że jest nieudolny. Musimy chronić polskiej granicy, to jest granica z państwem, które prowadzi agresywną wojnę wobec jednego z naszych sąsiadów – powiedział Marek Suski.

Polityk zwrócił uwagę, że Rosjanie uruchomili właśnie loty do Afryki w związku z czym tym bardziej należy spodziewać się sytuacji analogicznej jak na granicy Polski z Białorusią.

Suski: Bariera jest konieczna

– Trzeba chronić polską granicę. Niektórzy nasi politycy chyba wciąż należą do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, które do głowy wbijało Polakom w czasach PRL, że Rosja jest nam przyjazna, że nas wyzwoliła, że zawsze nam pomaga i dobrze nam życzy. To wszystko były kłamstwa i propaganda komunistyczna, natomiast dzisiaj, jeżeli ktoś ulega rosyjskiej propagandzie, to jest po prostu zwykłym szkodnikiem – stwierdził polityk PiS.

