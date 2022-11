"Ta grupa potrzebuje silniejszego wsparcia". Maląg o nowym pomyśle rządu

Marlena Maląg gościła w czwartek w programie "Kwadrans polityczny" TVP. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej mówiła o działaniach, jakie podejmuje rząd, aby wspierać polskich seniorów oraz rodziny. Minister mówiła także o rynku pracy w Polsce.

Programy społeczne PiS

Maląg przekazała, że w 2023 roku 13. i 14. emerytura zostaną utrzymane. Jak powiedziała, te świadczenia są elementem "polityki senioralnej prowadzonej w taki sposób by jesień życia była godna".

– W przyszłym roku wypłacana po raz piąty 13. emerytura będzie na poziomie minimalnej emerytury, a zakładamy, że od marca 2023 r. minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł. Pracujemy nad projektem ustawy w sprawie 14. emerytury, będziemy go przedstawiać na Radzie Ministrów na początku roku – powiedziała minister.

Według prognoz MRiPS 14. emerytura nie będzie niższa niż w tym roku. Jednak dodatkowe świadczenia emerytalne to niejedyny pomysł rządu na wsparcie dla seniorów.

– W przyszłym roku waloryzacja rent i emerytur będzie kwotowo-procentowa. Uznaliśmy, że w tak trudnym czasie ta grupa potrzebuje silniejszego wsparcia – powiedziała Marlena Maląg.

Na minimum 250 zł podwyżki mogą liczyć emeryci pobierający emeryturę do kwoty 1811 zł (podobnie renciści całkowicie niezdolni do pracy). Przy wyższej emeryturze będzie zastosowana waloryzacja procentowa. Rząd szacuje koszty przyszłorocznej waloryzacji na ok. 42 mld złotych. Po dodaniu kosztu 13. i 14. emerytury będzie to już ok. 70 mld złotych.

Wsparcie dla rodzin

Minister rodziny i polityki społecznej powiedziała, że w przyszłym roku nie dojdzie do waloryzacji świadczenia 500 plus. Zmiany zajdą za to w progach uprawniających do pobierania 500 plus dla osób niesamodzielnych.

– Zakładamy, że w 2023 r. będzie to kwota 2157 zł, w tym roku było to ponad 1800 zł. Zależy nam by osoby z niepełnosprawnościami miały wsparcie państwa – powiedziała Maląg.

Minister podzieliła się także dobrymi danymi z rynku pracy. Mimo zakończenia okresu, gdzie występowało zapotrzebowanie na robotników wykonujących prace sezonowe, w Polsce nadal obserwowany jest spadek bezrobocia.

– Analizując informacje na temat planowanych zwolnień grupowych zapowiada się ono na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Nie widać więc na razie niepokojących symptomów. Patrzymy na to z umiarkowanym optymizmem bo sytuacja spowolnienia gospodarczego ma miejsce. Rynek pracy nadal potrzebuje rąk do pracy. Doskonale uzupełniają go obywatele Ukrainy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Na uproszczonych zasadach pracuje ich w Polsce ok. 650 tys. – powiedziała szefowa MRiPS.

