Siewiera zapowiada: Chcemy przygotować spotkanie wszystkich byłych szefów BBN

W czwartek, 3 listopada Siewiera przekazał wiadomość w rozmowie z Radiem Zet. Jak powiedział, zaproszenia zostały już wysłane. W spotkaniu wezmą udział między innymi generałowie Stanisław Koziej oraz Roman Polko.

– W przyszłym tygodniu chcemy przygotować spotkanie wszystkich byłych szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zarówno z lewej strony sceny polskiej politycznej, jak i z prawej. Są to ludzie, którzy przez wiele lat mieli szansę obserwować rozwój bezpieczeństwa państwa polskiego i również dziś mogą wnieść istotny wkład – mówił obecny szef BBN. Jak dodał, jego rolą jest obecnie "dostarczenie przestrzeni do debaty o najważniejszych sprawach państwa, ponad podziałem politycznym".

Budowa zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim

W programie Radia Zet Jacek Siewiera odniósł się także do informacji o budowie zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Zapora będzie składała się z trzech rzędów ogrodzenia. Równolegle będą prowadzone prace związane z zakładaniem perymetrii. W ostatnia środę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik oznajmił w mediach społecznościowych, iż jeszcze w listopadzie Straż Graniczna wyłoni wykonawcę do budowy zapory. Natomiast Wojsko Polskie będzie budować ogrodzenie z drutu ostrzowego na niemal 200 kilometrach granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

– Dziś wiemy, że do obwodu kaliningradzkiego uruchomiono kilka połączeń z tzw. zaprzyjaźnionych krajów w rozumieniu Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to głównie Bliskiego Wschodu. Doświadczenia, które mamy z asymetrycznego, hybrydowego ataku prowadzonego w zeszłym roku z terytorium Białorusi pokazują, że jest to pewien wstęp – stwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – Nie mamy dziś ani jednego zatrzymanego na granicy, ale naszym zadaniem jest być gotowym na taki scenariusz – podkreślił.

