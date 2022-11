Żaryn: Miedwiediewa potraktowano jak pionka. Upokorzono go

Teraz, w swoim stylu, Miedwiediew po raz kolejny zaatakował Polskę. Tym razem cofnął się aż do XVII w. W swoim wpisie polityk nawiązał do Święta Jedności Narodowej. "Święto to jest niezwykłe. W tym dniu, jak wiadomo, w 1612 r. nasz naród różnych rang i krwi, zapominając o sprzecznościach i zjednoczony w obronie Ojczyzny, wypędził ostatecznie z Moskwy motłoch bezczelnych Polaków. Od tego czasu zaczął się ich długi czarny pas z nieskończonymi rozbiorami Polski - już od trzech wieków" – napisał Miedwiediew.

"Antypolskie fobie"

Do sprawy odniósł się minister w KPRM Stanisław Żaryn. - Mam wrażenie, że przez ten ostatni wpis przebija jakiś rodzaj kompleksów wobec Polski, bo sam wspomina fakt, że to Polacy - jako jedyny naród - zdobyli Kreml i mieli tu swojego władcę - stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Żaryn mówi o "antypolskiej fobii" dominującej na Kremlu i przebijającej z wpisu byłego prezydenta. – Wpisuje się to niestety w długofalową tradycję polityki imperialnej Rosji, wymierzonej również w Polskę – mówił.

Jak zaznaczył, działania przeciwko Polsce mają charakter hybrydowy, ale należy mieć świadomość, że "to ta sama nienawiść, która pchnęła Rosję do ataku na Ukrainę". – Nienawiść podszyta dążeniami imperialistycznymi, które są wciąż kultywowane w Rosji – mówił Żaryn.

Żaryn: Miedwiediew upokorzony

Były prezydent i premier Rosji, Dmitrij Miedwiediew, który jeszcze kilka lat temu był kreowany na bardziej "prozachodnią" twarz Rosji, od początku agresji na Ukrainę pokazuje się jako twardy, nieustępliwy zwolennik rosyjskiego neoimperializmu.

– Dziś widać, że potraktowano go jak zwykłego pionka w grze moskiewskiej propagandy. Postawiono przed nim zupełnie inne cele, które sprawiają, że jest on jednym z najbardziej agresywnych propagandystów rosyjskich i w tej chwili to on prowadzi działania zaczepne, agresywne w stronę Polski, ale też w stosunku do całego Zachodu – mówił Żaryn.

Jak dodaje, z analiz wynika, że Miedwiediew jest przymuszony do prowadzenia takiej agresywnej polityki. – To też pokazuje pewien rodzaj upokorzenia go przez elity kremlowskie, bo wyznaczono mu rolę, do której on właściwie nie pasuje – dodaje.

