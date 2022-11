Zmiany w "Newsweeku". Semka: Tego nie było nawet za czasów Lisa

Po zwolnieniu Lisa przez właściciela "Newsweeka", niemiecki koncern Ringier Axel Springer, nowym redaktorem naczelnym tygodnika został Tomasz Sekielski.

Wraz z nowym naczelnym tygodnik nie zmienił diametralnie swej linii. Część obserwatorów zastanawiała się jeszcze kilka miesięcy temu, czy "Newsweek" pod nowymi rządami przestanie kolportować teorie spiskowe i wróci do dawnej formy. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeżeli doszło do jakiś zmian, to wprost w przeciwnym kierunku, niż niektórzy oczekiwali.

Semka: Sekielski otworzył łamy dla obsesjonatów

W najnowszym numerze "Newsweeka" ukazał się artykuł Artura Nowaka i Stanisława Obirka znanych z antykościelnych publikacji. Ich najnowszy tekst nosi tytuł "Tej Polski już nie ma. Sypie się mit Jana Pawła II".

Piotr Semka wskazuje, że umożliwienie tym autorom publikowania w jednym z największych polskich tygodników świadczy o kursie, jaki obrał Sekielski.

twitter

"Czego by nie mówić o Newsweeku za rządów Tomasza Lisa to takiego stopnia wrogości wobec JPII za jego rządów w tym piśmie nie było. Sekielski otworzył łamy dla duetu obsesjonatów Obirek-Nowak na punkcie Wojtyły" – podkreśla publicysta "Do Rzeczy".

Zmiana naczelnego w "Newsweeku"

W maju po 10 latach Tomasz Lis przestał pełnić funkcję redaktora naczelnego tygodnika "Newsweek Polska". Ringier Axel Springer Polska (RASP) nie ujawnił jednak przyczyn tej decyzji, nie mówił o niej także sam Lis.

W następnych dniach Wirtualna Polska opisała sprawę Tomasza Lisa. Według relacji, do redakcji zaczęli zgłaszać się byli współpracownicy znanego dziennikarza, którzy padli jego ofiarami. WP pisała między innymi o mobbingu.

Przypomnijmy jednak, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w "Newsweeku" nie potwierdziła doniesień o mobbingu, do jakiego miało dochodzić w redakcji tygodnika.

Ostatecznie funkcję naczelnego "Newsweeka" Przejął Tomasz Sekielski – redaktor, reporter, twórca filmów dokumentalnych, m.in. o pedofilii w Kościele katolickim w Polsce, oraz autor książek. W latach 1997-2006 był związany z "Faktami" TVN. Prowadził poszczególne wydania programu "Kropka nad i". W 2003 roku wraz z innym znanym dziennikarzem stacji Andrzejem Morozowskim poprowadził audycję "Kuluary", a także codzienny magazyn "Prześwietlenie" i "Teraz my!". W TVN24 tworzył "Czarno na białym". Od 2012 do 2015 roku pracował w radiu TOK FM. Od 2013 do 2016 roku występował w TVP.

W 2016 roku Sekielski został nagrodzony Grand Press za najlepszy reportaż telewizyjny. Jest również zdobywcą Wiktorów i Telekamer oraz dwukrotnym laureatem Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego i Mediatorów.

Czytaj też:

Tomasz Lis powraca do Tok FM. Żakowski: Mamy wyjaśnienieCzytaj też:

Lis oskarżony o napaść seksualną? Niepokojące doniesienia