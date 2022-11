W Brukseli niepokój o mechanizm warunkowości. "SZ": Celebrują postfaszystkę

Nowa premier Włoch Giorgia Meloni w swojej pierwszej wizycie udała się do Brukseli. Decyzja ta jest szeroko komentowana w niemieckich mediach.

"Uwaga nadchodzi Meloni"

W nowym tekście dla lewicowo-liberalnej gazety Josef Kelnberger podejmuje temat relacji Włoch pod rządami Meloni z Unią Europejską. Wspomina w tym kontekście o Warszawie i Budapeszcie. "Rządy Polski i Węgier świętują (sukces) postfaszystki Meloni i oczekują od niej wsparcia" – pisze w korespondencji z Brukseli dla dziennika "Sueddeutsche Zeitung". Artykuł został zatytułowany "Uwaga, nadchodzi Meloni".

Zdaniem autora władze Polski i Węgier oczekują od nowego włoskiego rządu pomocy, kiedy "dobiorą się do nich" instytucje unijne.

"Rzeczywiście, trudno sobie wyobrazić, żeby rząd kierowany przez Meloni na początku grudnia zagłosował za blokadą środków budżetowych dla Viktora Orbana" – ocenia Kelnberger, obawiający się, że Rzym stanie po stronie Węgier, a nie Brukseli w kwestii "naruszania zasad praworządności".

Niepokój o mechanizm warunkowości i "uchodźców"

"Jeżeli w Radzie (Europejskiej) nie znajdzie się kwalifikowana większość, »mechanizm praworządności«, który Komisja Europejska wdrożyła przeciwko Węgrom, zakończy się już przy pierwszym podejściu fiaskiem" – alarmuje Josef Kelnberger.

W ocenie niemieckiego publicysty zagrożone są również "liberalne wartości" w polityce migracyjnej. Chodzi o to, że rząd Meloni uniemożliwia statkom z „uchodźcami” dostęp do włoskich portów i wyraża stanowisko, by taka właśnie praktyka stała się elementem europejskiej strategii wobec emigrantów.

"Jest to sprzeczne z niemiecką polityką migracyjną, jednak nie można wykluczyć, że inne rządy po cichu zaakceptują twardy kurs" – czytamy w "SZ".

W związku z działaniami włoskich "postfaszystów" niemiecki komentator wyraża obawę o rozprzestrzenienie się w Unii Europejskiej "skrajnie prawicowej polityki".

Wizyta w Brukseli

Kelnberger zastanawia się, czy wybór Brukseli jako pierwszej wizyty nie świadczy o tym, że Włochy potrzebują pieniędzy z unijnego budżetu.

Państwo to ma otrzymać prawie 200 mld euro z Funduszu Odbudowy po "pandemii" koronawirusa. Transza w kwocie 21 mld euro została zaakceptowana pod koniec września. Wypłata związana jest z realizacją "kamienia milowego" – reform wymiaru sprawiedliwości i administracji.

