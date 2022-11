Czy noga papieża jest już wystarczająco zdrowa, by mógł odwiedzić Kijów?

Watykańskie media podają, że papież Franciszek wybiera się do Bahrajnu, by odwiedzić tamtejszy Kościół, a także by kontynuować "dialog chrześcijańsko-muzułmański".

Trzeba by traktować tę informację optymistycznie. Cały świat pochylał się nad papieskim zdrowiem, przez które nie mógł on zrealizować tak długo planowanej podróży do Kijowa. "Teraz nie mogę pojechać, bo po podróży do Kanady odnowiły mi się problemy z kolanem, a lekarz mi zabronił" – mówił 5 września br. papież Franciszek. Podróż do Kanady miała miejsce w dniach 24-30 sierpnia tego roku.