Putin wskazał powód rozpętania wojny. Padły słowa o Polsce

W piątek w Rosji przypada Dzień Jedności Narodowej. Rosjanie upamiętniają w ten sposób wypędzenie Polaków z Kremla w 1612 roku. Z tej okazji prezydent Rosji wziął udział w spotkaniu z okazji 10. rocznicy odtworzenia Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego i Rosyjskiego Wojskowego Towarzystwa Historycznego.

W swoim przemówieniu Władimir Putin zaatakował Polskę, stwierdzając, że władze w Warszawie chcą dokonać aneksji części terytorium Ukrainy.

Putin oskarża Polskę

Prezydent Rosji stwierdził, że idea "wchłonięcia Ukrainy" oraz "odzyskania odebranych im terytoriów" przez niektóre kraje "nie zniknęła". Jego zdaniem, takie działania chce podjąć Polska.

– Znana jest nam idea stworzenia wielkiego państwa od morza do morza głoszona przez część politycznych elit w Polsce. Przed II wojną światową dużo się o tym mówiło. To była idée fixe utworzenia państwa od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego – powiedział rosyjski przywódca

– Idea jest, ona żyje. Idea wchłonięcia Ukrainy nie zniknęła. Ale prawie nikt tego nie wie, te informacje są tylko w archiwalnych dokumentach. Te terytoria, które zostały oderwane od Polski – dodał Władimir Putin.

Zdaniem rosyjskiego przywódcy, rzekome zakusy Polaków na część ziem ukraińskich to powód, dla którego Moskwa musiała przyjąć na siebie rolę "gwaranta bezpieczeństwa" dla Kijowa. W ten sposób po raz kolejny Putin próbował usprawiedliwić rozpoczęcie w lutym tego roku agresji na Ukrainę.

Kolejne insynuacje

Zarówno sam Putin, jaki i rosyjscy urzędnicy i propagandyści wielokrotnie oskarżali Polskę o próbę oderwania części ziem Ukrainy.

Jak przypomina rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti w lipcu dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin poinformował, że polskie władze rozpoczęły opracowywanie scenariuszy faktycznego rozczłonkowania Ukrainy. Według niego Warszawa jest przekonana, że Stany Zjednoczone i Wielka Brytania będą zmuszone poprzeć ten plan.

