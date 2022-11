Majaczenia delegalizatorów

Rzeczywiście, im bardziej próbuję na poważnie śledzić rozumowanie opozycyjnych profesorów i publicystów, tym bardziej jestem przekonany, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które lepiej opisuje psychiatria, a właściwie psychopatologia życia społecznego, niż polityka. Proszę, oto garść najlepszych cytatów.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, o dziwo Wydziału Psychologii, Maciej Górecki ogłosił, że PiS najpierw trzeba zdelegalizować, potem pozbawić majątku, a następnie skazać jego „funkcjonariuszy”. „Rozliczenie z PiS należy przeprowadzić w 2 etapach. Pierwszy, szybki, to delegalizacja partii, konfiskata jej majątku, odebranie subwencji (posłowie zachowują mandat, tracąc afiliację). Drugi, bardziej żmudny etap to indywidualne procesy konkretnych przestępców z PiS” – napisał na swoim Twitterze. Do złudzenia przypomina to projekt denazyfikacji czy dekomunizacji – w praktyce zresztą nigdy niewprowadzony w życie.